В центре Млечного пути нашли неизвестные ранее объекты

Их отнесли к совершенно новому классу, называемому G-объектами, однако их точная природа остается неизвестной.

Астрономы обнаружили несколько аномальных объектов, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А*. Их отнесли к совершенно новому классу, называемому G-объектами, однако их точная природа остается неизвестной.

Об открытии сообщает издание Science Alert.

Первые два объекта — G1 и G2 — напоминают гигантские газовые облака размером 100 астрономических единиц в поперечнике, которые растягиваются при приближении к черной дыре, однако по поведению они ближе к звездам. Впоследствии были обнаружены еще несколько подобных объектов: G3, G4, G5 и G6. Их периоды обращения составляют от 170 до 1600 лет.

Читайте такжеУченые выяснили, откуда на Земле появился фосфор

Исследователи наблюдали, как G2 при приближении к черной дыре был вытянут, а большая часть его газа разорвалась на части, однако после прохождения мимо Стрельца А* объект вновь стал компактным. Астрономы назвали это явление «космическим фиаско» (англ. cosmic fizzle), поскольку ожидалось, что G2, который считался облаком водорода, будет поглощен, в результате чего сформируется аккреционный диск.

Исследователи полагают, то G-объекты когда-то были двойными звездами, которые слились вместе, образуя большую звезду, окруженную облаком пыли и газа. Именно наличие массивного тела внутри G2 объясняет, почему облако вновь сгустилось. Остальные G-объекты, скорее всего, имеют схожую природу.