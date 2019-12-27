К 2100 году человечеству будет нужно на 80% больше еды

В основном это будет обусловлено значительным увеличением населения планеты, которое нужно прокормить.

Потребность в калориях для того, чтобы прокормить мир, возрастет почти вдвое до конца текущего века. Поскольку количество населения и вес человеческого тела продолжают расти.

Как пишет Newsweek, новое исследование, опубликованное в Plos One, включает подсчет, сколько пищи нужно производить, чтобы накормить население планеты в 2100 году, если текущие тенденции продолжатся. Как оказалось, почти на 80% больше, чем было нужно в 2010-ом. Примерно 60% такого роста вытекает из факта, что на Земле будет больше голодных ртов. Согласно данным Pew research, население планеты к 2100 году возрастет до 10,9 миллиардов человек. Это на три миллиарда больше, чем живет сегодня.

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Еще 18% роста потребности в калориях - это результат увеличения человеческого роста и веса. Индекс массы тела (MBI) рос на протяжении большинства веков. Ученые говорят, что в период между 1975 и 2014 годом в среднем в мире мужчины потяжелели на 2,5 килограмма на метр квадратный, а женщины - на 2,3 килограмма на метр квадратный. А значит и потребность в калориях каждого человека соответственно возрастает.

Исследователи считают, что средняя суточная норма вырастет с 2285 Ккалорий на человека в 2010 году до 2425 Ккалорий в 2050 году.

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Еще через полвека эта потребность увеличится до 2538 Ккалорий. Это дополнительные 253 Ккалории, которые можно получить, съев два больших банана или порцию картофеля фри. Но в глобальном масштабе это увеличение равно потребностям Индии и Нигерии вместе взятых за 2010 год. А в этих странах в тот год жило 1,4 миллиарда человек, согласно данным Всемирного банка.