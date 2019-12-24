Ученые расшифровали древнюю табличку с демоном (фото)

Это один из самых детальных отчетов о давнем медицинском образовании и практике, которые были когда-либо зарегистрированы.

Группа ученых расшифровала надписи на глиняной табличке с изображением демона, которую 10 лет назад нашли в Ираке. Приблизительный возраст артефакта – 2700 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам ученых, надписи делал врач, и касаются они сферы диагностики, лечения и поиск причин заболевания.

Отмечается, что кроме магии древние люди пользовались и лекарствами. Так, десяток лет назад археологи раскопали на севере Ирака таблетки. Но эта находка – труды врача-стажера – древнее.

В табличках стажер описывает медицинскую практику, методы лечения и свою жизнь.

Ученые утверждают, что длительное время считали, что «ассирийцы и вавилоняне рассматривали болезнь как явление, призванное богами, демонами или магией. И целители были ответственны за изгнание этих сверхъестественных сил наркотиками, ритуалами и заклинаниями».

«Но это первый случай, когда нам удалось связать одну из очень редких иллюстраций демонов в медицинских текстах с эпилепсией Бенна».

Считается, что это один из самых детальных отчетов о давнем медицинском образовании и практике, которые были когда-либо зарегистрированы.

Как сообщал УНИАН, древнейшие из известных науке окаменелые остатки деревьев найдено в заброшенном карьере в городе Каир, штат Нью-Йорк. Их возраст может достигать 368 млн лет.