Космическая программа России подорожала на 30% из-за санкций

Санкции и падение рубля "внесли коррективы" в космическую программу России, - сообщает ZN.ua со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

"В сложившихся экономических условиях Роскосмос оказался в тяжелой ситуации. Нам пришлось перестраивать полностью все космическую программу исходя их этих данных", — сказал статс-секретарь «Роскосмоса» Денис Лысков.

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По его словам, ведомству пришлось оптимизировать бюджет, секвестр прошел практически по всем программам. Читайте также: В России рассказали о планах полномасштабного освоения Луны Значительно повлияли на вынужденное увеличение бюджета и санкции Запада, а снижение курса российского рубля.

"Совокупное удорожание всей космической программы составило в новой редакции порядка 30%", — резюмировал представитель Роскосмоса.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя аварию «Протона», заявил, что это связано с кризисом в отрасли, «из которого Роскосмос еще не вышел».