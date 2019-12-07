Facebook оштрафовали в Венгрии на $4 миллиона

Соцсеть ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, утверждая, что ее услуги являются бесплатными.

Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на $4 млн за то, что компания ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, утверждая, что ее услуги являются бесплатными.

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Сообщается, что это крупнейший в истории Венгрии штраф, связанный с вопросом защиты прав потребителей, передает 112.ua со ссылкой на Bloomberg.

Facebook разместил на своей главной странице и в справочном центре слоганы "Бесплатно и каждый может присоединиться", чем заявил, что его услуги являются бесплатными. Однако в венгерском агентстве считают, что хотя люди не платят деньги за пользование соцсетями, они "заплатили" тем, что Facebook собирал и использовал их персональные данные. В дальнейшем благодаря собранным данным соцсеть могла продавать рекламные возможности своим клиентам.

Агентство заявило, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекает внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

В ведомстве говорят, что рассчитали штраф не только с учетом доходов Facebook от рекламы в Венгрии, но и с учетом того, что компания внесла глобальные изменения в лозунги о бесплатных услугах.