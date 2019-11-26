Facebook будет платить пользователям за участие в опросах

За участие в исследованиях пользователь будет получать очки, которые при необходимом количестве можно будет обменять на платеж.

Американская корпорация Facebook представила приложение Viewpoints, которое будет вознаграждать пользователей за участие в опросах, исследованиях и при прохождении заданий.

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Компания собирается использовать обратную связь с пользователями, чтобы улучшить свои продукты, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus, сообщает kommersant.

За участие в исследованиях пользователь будет получать очки, которые при необходимом количестве можно будет обменять на платеж на аккаунт в PayPal.

Пока сервис работает только в США для лиц старше 18 лет, запуск приложения в других странах планируется в 2020 году. Для участия в исследованиях необходимо обладать аккаунтом в Facebook, указать имя, адрес электронной почты, страну проживания, пол и дату рождения. В Facebook утверждают, что не собираются передавать, продавать или публиковать информацию о пользователях третьим лицам.