В Китае солдатам запретили использовать "умные" часы





Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на The Telegraph.

Представители Народно-освободительной армии Китая предполагают, что "умные" часы могут представлять угрозу для безопасности страны, а запрет на их ношение поможет предотвратить раскрытие государственной тайны.

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Запрет был введен из-за опасения, что гаджеты могут передать конфиденциальные данные без ведома их владельца. Под него попали все гаджеты, которые имеют доступ в интернет, могут записывать видео или аудио, а также передавать данные о своем местоположении.

Как сообщает Telegraph со ссылкой на китайские СМИ, запрет был введен после инцидента в Нанкине, когда подруга подарила одному из военнослужащих "умные" часы на день рождения. Затем он пытался сфотографировать своих однополчан на эти часы, но это заметил старший офицер, который передал информацию о случившемся в вышестоящие инстанции.