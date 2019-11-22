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Вслед за Telegram начались сбои и в Facebook и Instagram (карта)

16:42, 22 ноября 2019
Наука и IT
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В Facebook и Instagram начались проблемы / фото Flickr

С вечера четверга, 21 ноября, у ряда пользователей соцсетей Facebook и Instagram наблюдаются проблемы со входом в эти соцсети. Частично перестала отображаться лента новостей, возникают трудности с загрузкой фото или видео в Instagram. Также пропадает список подписчиков, не видны сообщения.

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Согласно данным сайта Downdetector, похожие проблемы у многих и с Facebook. Некоторые люди жалуются на невозможность поделиться публикациями или просмотреть сообщения. У части пользователей также не грузится лента.

Количество жалоб на неадекватную работу Instagram и Facebook продолжает расти и по состоянию на утро 22 ноября.

График сбоев в Инстаграме:

фото downdetector.com

Карта сбоев в Инстаграме:

Пользователи сообщали о сбоях в Instagram и 14 ноября. У одних не работали сторис, а другим не удавалось войти в аккаунт.

График сбоев в Фейсбуке:

фото downdetector.com

Ранее УНИАН сообщал, что в работе Telegram произошел глобальный сбой. По какой причине это произошло, в данный момент неизвестно. 

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