Украинские ученые впервые за 20 лет получат собственное судно для исследования Антарктиды и океана

Собственный корабль чрезвычайно усилит возможности украинских ученых, а восстановление научных рейсов имеет экономическую и политическую целесообразность.

Правительство выделило средства для закупки научного океанского судна ледового класса для нужд украинских ученых.

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Как сообщается на сайте МОН, соответствующее решение было принято Кабмином сегодня, 20 ноября. Отмечается, что покупка судна станет началом возрождения океанского научного флота Украины.

В МОН ожидают, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом. На приобретение корабля Правительство выделило до 252 млн гривень.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где уже будет учтено наличие собственного судна

Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции «Академик Вернадский».

«Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 гг.). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования длительное время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые конечно же не являются полноценными “плавучими лабораториями”, – отметил он.

По словам ученого, покупка собственного судна и возобновления рейсов чрезвычайно усиливают научные возможности Украины.

Отмечается, что возобновление рейсов также является актуальным с точки зрения политики и экономики. Ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там рыболовный промысел.

Украина – одна из 30 стран, которая имеет постоянную станцию в Антарктике, функционирующую круглый год. Ежегодно на станцию "Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.

Ранее УНИАН сообщал, что станция "Академик Вернадский" впервые обновляется с тех пор, как Украина получила ее 23 года назад. В его модернизацию уже вложено почти 35 миллионов гривень.