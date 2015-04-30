Америка и Азия вели торговлю между собой задолго до Колумба

Новые артефакты найдены при раскопках тысячелетнего жилища на Аляске, на поселении Всплывающий Кит на мысе Эспенберг, пишет "Наука и жизнь". Находки свидетельствуют о том, что обмен товарами и идеями между Аляской и цивилизациями Восточной Азии происходил задолго до того, как в 1492 году Христофор Колумб достиг Карибского моря. "Мы видим взаимодействие, на самом деле непрямое, между так называемыми развитыми цивилизациями Китая, Кореи или Якутии", – объяснил Оуэн Мейсон, научный сотрудник Университета Колорадо.

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Артефакты из Всплывающего Кита сделаны из бронзы. Один из предметов первоначально мог использоваться как пряжка или застежка. Вместе с этой находкой сохранился кусочек кожи. Ее радиоуглеродная датировка – около 600 г. н.э. Второй бронзовый артефакт могли использовать как свисток. В указанное время жители Аляски не умели работать с бронзой, именно поэтому археологи думают, что находки попали в Аляску из Китая, Кореи или Якутии.

В доме, раскопанном на Всплывающем Ките, были найдены также остатки изделий из обсидиана. Судя по химическому составу, этот камень происходит из долины реки Анадырь (Россия).

Последние открытия на Всплывающем Ките подкрепляют более ранние исследования, которые говорили о доколумбовых торговых связях, соединявших Берингов пролив (в том числе берег Аляски) с цивилизациями Восточной Азии.

Кроме того, многие исследователи отмечали сходство пластинчатых доспехов жителей Аляски и такого же защитного вооружения из Китая, Кореи, Японии и восточной Монголии. Похожие пластинчатые доспехи делали в нескольких азиатских регионах: в Маньчжурии, восточной Монголии и Японии. Такие доспехи распространялись из указанных регионов на север и в итоге достигли Аляски.

Последние генетические исследования также проливают свет на контакты между жителями Восточной Азии и Америки. Многие ученые считают, что люди впервые попали в Новый Свет из Азии около 15 тыс. лет назад по сухопутному мосту, который был на месте Берингова пролива. Этот мост ушел под воду около 10 тыс. лет назад.

Однако одно из последних генетических исследований показывает, что люди попадали из Восточной Европы в Америку и после исчезновения "Берингова моста". Жители поселения Всплывающий Кит могли быть частью культуры Бирнирк, группы людей, которые жили по обоим берегам Берингова пролива и использовали искусные лодки из шкур, чтобы охотиться на китов.

Согласно генетическим исследованиям, люди Бирнирк были предками древнеэскимосской культуры Туле, которая широко распространилась по арктическому побережью Северной Америки – вплоть до Гренландии. Люди Туле, в свою очередь, являются предками современных инуитов.

Берингов пролив был не единственным местом, где имели место доколумбовы контакты Старого и Нового Света. Около тысячи лет назад викинги исследовали часть территории современной Канады и основали поселение Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд.

Примерно в это же время полинезийцы могли достичь берегов Южной Америки. Вернувшись в Полинезию, они привезли с собой батат. Не исключено, что в Южную Америку полинезийцы завезли кур (хотя в последнее время последнее предположение поставили под сомнение).

Существует также множество других теорий о том, что люди попадали в Новый Свет до Колумба. Среди них есть одна, которая привлекла большое внимание СМИ, – это идея о том, что китайские моряки плавали в Америку напрямую. Однако "китайская" теория не имеет научных оснований.