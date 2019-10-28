Newsweek: Человеческий мозг из пробирки может стать умнее, чем природный

Такой ум теоретически способен развиваться без конца и без страха перед смертью при отсутствии тела.

Революционный метод выращивания кластеров клеток, которые организуются в миниатюрные версии человеческого мозга в лабораториях, все больше привлекает к себе внимание. Эти «мозговые органоиды», изготовленные из стволовых клеток, предлагают незаменимое понимание работы главного человеческого органа, который чрезвычайно сложно исследовать.

Но некоторые исследователи теперь боятся, что в таких мини-мозгах, которые часто пересаживают животным, может возникнуть определенная форма сознания, — пишет на страницах Newsweek профессор когнитивной нейрологии Университета Бангкока Гийом Тьери. По крайней мере, они способны в определенной мере чувствовать боль и страдать от своего положения. Если это так, тогда людям нужно очень внимательно и аккуратно изучить эту проблему.

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Мозговые органоиды пока очень простые в сравнении с человеческим мозгом. Они не могут быть сознательными на аналогичном уровне. Из-за нехватки снабжения кровью они не вырастают большими, чем до размера в 5-6 миллиметров. Таким образом, они демонстрируют активность мозговых волн, аналогичных тем, которые наблюдаются у детей в утробе. Ученые также доказали, что органоиды могут строить нейронные сети, которые реагируют на свет.

Существуют также признаки того, что они могут сочетаться с другими органами и рецепторами в теле животных. Это означает, что органоиды не просто могут стать чувствительными, но и имеют потенциал связываться с внешним миром, собирая сенсорную информацию. Возможно однажды они смогут ответить через искусственные системы звука или цифрового воспроизведения.

«Будучи когнитивным неврологом, я рад наблюдать, как органоиды поддерживают жизнь довольно длительное время, а постоянным снабжением важных для жизни питательных веществ могут стать чувствительными и, возможно, даже полностью сознательными», - пишет автор.

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Не впервые биологи бросают вызов нравственным вопросом. К примеру, смена пола шокировала многих в прошлом. Но несмотря на веру или моральные убеждения, эта процедура касается исключительно личность, которая ее проходит без биологического воздействия на окружение и потомков. Генетические манипуляции с эмбрионами, в свою очередь, поднимают тревогу до красного уровня. Поскольку генетические изменения имеют большие шансы перейти к следующим поколениям. Именно поэтому успешные операции наподобие той, которую провел китайский ученый Хэ Цянькуй вызвали такое резкое осуждение по всему миру.

Но создание мини-мозга внутри животного или даже в искусственной биологической среде должно, по мнению автора, вызвать «панику».

«По моему мнению, этические последствия выходят за пределы определения, не создаем ли мы таким образом личность, которая страдает. Если мы выращиваем мозг, хоть и маленький, мы строим систему со способностью обрабатывать информацию и, в конце концов, потенциалом мыслить», - пишет автор.

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Определенная форма сознания очень распространенная в мире животных. И человеческая, очевидно, находится на вершине шкалы сложности. И хотя человечество не знает наверняка, что такое сознание, оно боится, что искусственный интеллект сможет развить в себе определенную ее форму. Но мысли и эмоции – это, скорее всего, явление наших нейронных сетей, которые более вероятно зародятся в органоидах, чем в роботах. Это может быть примитивная версия сознания или полноценная ее версия, способна собирать информацию о внешнем мире, которая будет искать способы взаимодействовать с ним. В теории мини-мозг можно вечно выращивать в лабораториях: законно и незаконно, увеличивая его сложность и поддерживая его жизнь с помощью необходимых питательных веществ и кислорода. К примеру, это произошло с клетками рака мозга женщины по имени Генриетта Лэкс, которые живут уже 60 лет после ее смерти. Эти клетки размножают в сотнях тысяч лабораторий во всем мире.

Но если мозг можно выращивать в идеальных условиях без ограничений во времени, то может в нем зародиться сознание, возможности которого превосходили бы человеческие? По мнению автора, это вполне возможно. Но смогут ли люди понять, что такое сознание уже появилась? Существует риск, что высший искусственный разум будет позволять нам доминировать над собой лишь до того времени, пока не возьмет сам контроль над собственными системами жизнеобеспечения.

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«Будучи подростком, я часто мечтал о страшном мире под контролем гигантской компьютерной суперсети. У меня и сегодня есть эти тревоги, которые частично воплощаются. Но страх перед биологическим супермозгом, который захватит мир, теперь значительно больше. Стоит помнить, что уму в таком новом организме не придется тревожиться из-за смерти, потому что тела у него не будет», - пишет автор.