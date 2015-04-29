Роскосмос признал, что "Прогресс" потерян

Космический грузовик "Прогресс М-27М" нельзя состыковать с Международной космической станцией (МКС).

Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, сообщает ТАСС.

"Выявлены отсутствие герметичности в магистрали блока двигательной установки. В связи с этим продолжение полета транспортного грузового корабля и его безопасной стыковки с МКС не представляется возможными в настоящее время ведется контроль бортовых систем транспортного грузового корабля и прорабатываются дальнейшие варианты затопления корабля", - сказал он на брифинге в космическом агентстве.

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Комаров отметил, что телеметрия с корабля пропала за полторы секунды до его отделения от ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"Пуск и полет ракеты космического назначения проходил в штатном режиме, однако за полторы секунды до расчетного времени отделения корабля от третьей ступени зафиксировано пропадание телеметрической информации. При этом впоследствии было установлено, что отделение транспортного грузового корабля прошло своевременно", - сказал глава Роскосмоса.

После этого, отметил Комаров, были зафиксированы отказы ряда систем и агрегатов. Так, было установлено, что грузовик вращается со скоростью 90 градусов в секунду. Он и третья ступень "Союза-2.1а" находились на так называемой орбите увода (с которой ступени или отработавшие разгонные блоки падают на Землю) на расстоянии 30 км друг от друга.

Комаров заявил, что в двигателе корабля произошла разгерметизация.