Без вреда атмосфере: ученые придумали, как производить топливо из солнечной энергии и углекислого газа

Группа экспертов из Кембриджа изобрела промежуточное устройство, которое позволяет производить топливо из солнечной энергии и углекислого газа.

Исследователи из Кембриджа изобрели устройство, которое может перерабатывать солнечную энергию в синтетический газ. Изобретение не вредит атмосфере планеты.

Ранее ученые из США заявляли, что научились добывать электричество из снега, дождя и даже из космической энергии. Об этом пишет НВ.

На этот раз группа экспертов из Кембриджа изобрела промежуточное устройство, которое позволяет производить топливо из солнечной энергии и углекислого газа.

Так называемый искусственный лист перерабатывает солнечную энергию и углекислый газ в синтетический газ — смесь водорода и угарного газа (монооксида углерода). Синтетический газ можно использовать для производства электричества или тепловой энергии, но чаще всего это вещество применяют в создании пластика, удобрений и дизельного топлива.

Ценность нового устройства в том, что оно не выделяет вредных веществ в атмосферу во время производства синтетического газа.

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«Возможно, вы не слышали о синтетическом газе, но каждый день вы потребляете продукты, которые были созданы с его использованием. Способность к его устойчивому производству была бы чрезвычайно важным шагом для закрытия глобального углеродного цикла и создания устойчивой химической и топливной промышленности», — пишут авторы открытия.

В новом искусственном листе применили технологию фотосинтеза растений: в качестве поглотителя света ученые использовали перовскит (титанат кальция), а в качестве катализатора — кобальт. При помещении в воду эти материалы производят синтетический газ.

Примечательно, что такое устройство может работать даже во время слабой солнечной активности. Правда, такой метод пока малоэффективен, — ученым удалось получить лишь сотые доли необходимого газа.

В перспективе авторы исследования планируют научиться создавать таким образом жидкое топливо для нужд транспортной сферы, в частности флота и авиации.