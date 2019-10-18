Newsweek: «Терминатора» не будет, у машин никогда не возникнет самосознания

Ученый сомневается, что человеческое сознание, которое объединяет многочисленные когнитивные функции мозга, можно «запрограммировать» с помощью логических выражений.

Участники любого продвинутого проекта по разработке искусственного интеллекта утверждают, что они стремятся построить машину с сознанием. Они опираются на идею о том, что функции мозга – это что-то вроде закодированной и обработанной многосенсорной информации. Если их достаточно тщательно изучить, то можно будет запрограммировать их для выполнения компьютером. Компания Microsoft недавно объявила, что потратит миллиард долларов на проект, который будет заниматься именно этим.

Однако, в настоящее время все попытки построить компьютерный мозг не приблизились к своей цели, — пишет на страницах Newsweek профессор электронной и компьютерной инженерии Государственного университета Оклахомы Субхаш Как.

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В 2013 году в Европе запустили подобный проект стоимостью во многие миллиарды долларов. Но сейчас все больше сторон начинают понимать, что он потерпел неудачу. Эти усилия стали казаться больше похожими на подобные, но менее амбициозные проекты в США, которые нацелены создавать новые программные инструменты для изучения мозга, а не симуляции его в машине.

Некоторые ученые продолжают настаивать, что симуляция нейрологии с помощью компьютеров – это правильный путь. Другие считают это направление обречено на провал, потому что не верят пригодность сознания для вычисления. Автор статьи признается, что принадлежит ко второй группе.

«Наш главный аргумент в том, что мозг интегрирует и сжимает многочисленные компоненты опыта включительно со зрением и обонянием. И компьютер просто не способен сегодня чувствовать, обрабатывать и сохранять такие данные», - пояснил автор, добавляя, что мозг не функционирует так, как компьютеры.

Живые организмы сохраняют опыт в мозгу, адаптируя нейронные связи в активном процессе между предметом и средой. В это время компьютеры записывают данные в краткосрочных и долгосрочных блоках памяти. Это означает, что обработка информации в мозге происходит не так, как это происходит с памятью машин.

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Разум активно исследует среду, чтобы выявить элементы, которые направляют то или иное действие. Восприятие не связано напрямую с сенсорными данными. Человек может идентифицировать стол с очень многих углов. Он интерпретирует данные и не спрашивает свою память о том, может ли сохраненная закономерность быть воссоздана с помощью альтернативного угла зрения на предмет, классифицированный ранее. Кроме того, большинство рутинных задач человеческой памяти связана со многими участками мозга, которые могут быть достаточно большими. Изучение навыков и оценка требует реорганизации и физических изменений. В частности, изменения силы связи между нейронами. Такие трансформации невозможно повторить в компьютере с фиксированной архитектурой.

Автор также замечает, что сознательный человек понимает, о чем он думает. Он способен прекратить размышлять о чем-то одном и начать обдумывать новую тему. При этом совсем не важно, на каком этапе процесс рассуждения был в такой момент. Но компьютер не способен на это. Более чем 80 лет назад британский пионер в компьютерных науках Алан Тьюринг доказал, что не возможно проверить, остановилась ли компьютерная программа по собственному желанию. Но эта способность лежит в основе сознания.

Но даже до Тьюринга немецкий квантовый физик Вернер Хайзенберг доказал, что существует важное отличие между самой природой физических событий и сознательным знанием наблюдателя о них. Австрийский физик Эрвин Шредингер интерпретировал это утверждение. По его определению, утверждение Хайзенберга означает, что сознание не может быть образовано физическим процессом, таким как компьютерное вычисление, которое сокращает все операции до базовых логических аргументов.

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Эти идеи подтверждают выводы медицинских исследований, которые говорят, что не существует уникального образования в мозге, отвечающего исключительно за сознание. Функциональное сканирование МРТ демонстрирует, что различные когнитивные задачи возникают в различных участках мозга. Поэтому нейробиолог Семир Зеки сделал вывод, что «сознание – это не единство, вместо этого существует много сознаний, которые распределяются во времени и пространстве». Такой тип неограниченных возможностей мозга – это не тот вызов, с которым компьютер хоть когда-нибуть сможет справиться.