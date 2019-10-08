В ноябре в городе состоится первая международная космическая конференция.

В Одессе будут готовить специалистов для работы в космической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, отвечая на вопрос депутата горсовета Алексея Еремицы, который попросил пояснить заявление, сделанное в конце прошлой недели во время международного форума Investment Promotion Forum Odesa 5Т о резервировании свободных площадей на территории Одессы под строительство космодрома.

Еремица попросил сообщить, где построят космодром или космопорт, и в какую сумму это обойдется городу.

Читайте такжеНа МКС женщин готовят к первому выходу в открытый космос без мужчин

Вугельман ответил, что презентованным на форуме проектом предусмотрено создание многофункционального комплекса, в котором, в том числе, будут готовить специалистов в космической отрасли.

«Комплекс подразумевает разработку, проведение испытаний, а также создание на базе одного из наших технологических университетов базу для образования молодых людей, заинтересованных в получении работы в космической отрасли», - сказал Вугельман.

Кроме того, комплекс включает акселерационную бизнес-программу, которой предусмотрено привлечение лучших стартапов и компаний для работы с инвесторами и Государственным космическим агентством Украины, создание специального центра и пр.

Также в городе планируется проведение ряда соответствующих космических конференций, семинаров и т. д.

«Первая такая международная конференция пройдет в Одессе уже в ноябре», - заявил вице-мэр.

Вугельман пояснил, что проект будут реализовать согласно закону, принятого Верховной Радой 2 октября, о ряде мер для развития космической отрасли.

О месте размещения космодрома и объеме финансирования его строительства вице-мэр не сообщил.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности. Закон позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.