Детские мечты космического масштаба

На минувших выходных в Украине произошло историческое событие. Национальный центр космических исследований и связи, расположенный недалеко от города Золочев во Львовской области, при поддержке благотворительного проекта «Осуществи мечту» медиа группы «1+1», направил в космос сигнал, полностью состоящий из детских желаний и надежд, получивший название «Луч мечтаний».

В течение месяца более ста тысяч оцифрованных детских рисунков общим объемом свыше трех терабайтов будут запущены в направлении планетной системы TRAPPIST-1. Эта звездная система находится в созвездии Водолея, примерно в сорока световых годах от Земли – на расстоянии более трехсот триллионов километров. По мнению ученых, она имеет все шансы быть обитаемой, а значит, есть вероятность, что далекие внеземные цивилизации (если такие существуют) сумеют расшифровать полученное сообщение.

Переданная информация заряжена мощной позитивной энергетикой и полностью соответствует требованию Конвенции ООН, согласно которому отправленные в космос сигналы должны быть исключительно доброжелательными. А что может быть прекраснее детских надежд?

«Я хочу, чтобы дети не болели», - озвучила свою мечту маленькая София, которой исполнилось одиннадцать лет.

«Я мечтаю, чтобы на Земле воцарился мир, и люди перестали воевать. Мы должны прекратить совершать эту ошибку и убивать друг друга», - описал свой рисунок четырнадцатилетний Максим.

«А я надеюсь полететь в космос», - сказал его тезка – Максим, восьми лет от роду, мечтающий в будущем сконструировать настоящую космическую ракету.

Детские надежды, которые будут покорять звездные дали, поражают своей искренностью, непосредственностью и, в то же время, глубиной.

И хотя путь детским мечтам с Земли лежит неблизкий – точки назначения они достигнут не ранее, чем через сорок один год, и примерно столько же потребуется на то, чтобы получить вероятный ответ, - одна из них уже успела осуществиться.

«Мы уже получили первый сигнал из космоса. Меня поразила история Максима, и у меня есть для него сюрприз. Он мечтает осваивать космос. Это сертификат, который свидетельствует о том, что Максим сможет посетить космодром и увидеть настоящий запуск ракеты. Поздравляю тебя! Твоя мечта сбывается!», - поздравил маленького мечтателя член наблюдательного совета благотворительного фонда «Ты не один» Александр Ткаченко сразу после запуска детских желаний во Вселенную.

Теперь мальчик, который лечится от страшной болезни - лейкоза, сможет посетить космодром острова Шрихарикота в Индии. И, кто знает, возможно, в будущем он и правда сможет осваивать бескрайние космические просторы. Ведь детским мечтам положено сбываться!

Три, два, один! Пуск!

Так случилось, что именно маленький Максим, чье желание осуществилось сразу после запуска сигнала, нажимал на стартовую кнопку в Центре космических исследований во Львовской области, активировавшую радиолуч. Параллельно с ним на такую же кнопку нажали в командном центре Национального центра управления и испытаний космических средств в Киеве.

«Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пуск!», - скомандовали военные, и детские мечты направились к звездам – на поиски внеземных цивилизаций. Через секунду сигнал уже достиг Луны, преодолев расстояние в 340 тысяч километров, и последовал дальше – блуждать во Вселенной.

Отправлен луч был с большого радиотелескопа – крупнейшего космического объекта на материковой части Украины, высотой около сорока метров и диаметром тридцать два метра. Всего в мире начитывается семь подобных объектов.

В день запуска «Луча мечтаний» во Вселенную поступила лишь незначительная часть детских рисунков, однако астрономы утверждают, что сигнал будет активен в течение месяца, и этого времени будет достаточно для того, чтобы отправить все послания.

Команда благотворительного проекта «Осуществи мечту», которая с 2016 года воплощает заветные желания маленьких украинцев по всей стране, собирала детские рисунки весь последний год. Волонтеры принимали послания юных мечтателей в больницах и школах, а также онлайн.

Затем полученные изображения были оцифрованы. Простыми словами, ученые перевели картинки в черно-белый формат, ужали их и, с помощью специального алгоритма, закодировали в систему простых чисел. Но на создании и запуске луча работа сотрудников космического центра не закончилась. После того, как последний детский рисунок полетит к звездам, начнется длительная работа по отслеживанию радиосигнала с помощью специальных математических расчетов.

Куда приводят детские мечты

Планетная система, к которой ученые направили радиолуч, была выбрана не случайно. Специалисты украинского Национального космического агентства предварительно изучили каталог NASA и отобрали девятнадцать земных тел, на которых, предположительно, может обитать жизнь. После чего, учитывая ряд факторов, остановили свой выбор на TRAPPIST-1 – в момент запуска радиосигнала эта система находилась в нужной точке небосвода.

Открыта она была относительно недавно – в 2017 году. По словам ученых, входящие в эту систему семь планет состоят из горных пород, и на них может быть вода.

«Многие скептично относились к реализации этого проекта, было много разных мыслей по этому поводу, но мы подошли к его реализации очень серьезно. Разработать такие программы, выбрать планету, создать алгоритм, настроить цифровые передатчики – это нетривиальная задача. Мы готовились к этому моменту с мая. Цель у этого самая светлая, потому что наши дети – это наше будущее, они нас заменят, сделают этот мир лучшим», - прокомментировал реализацию проекта начальник Национального центра космических исследований и связи в Золочеве, полковник Виктор Ожинский.

К слову, незадолго до запуска радиолуча, сотрудники украинского Государственного космического агентства обратились в NASA с просьбой поддержать миссию по запуску детских надежд в космос и предложением переименовать одну из экзопланет-получателей сигнала в «Планету мечтаний». Пока ответа от авторитетной космической организации не поступило, однако инициативу украинских ученых, военных и волонтеров поддержал бельгийский астроном Микаэль Жийон, который возглавлял группу исследователей, открывших планетную систему TRAPPIST-1.

«Отправка сообщений к TRAPPIST-1 — это не прыжок веры, это акт надежды. Надежды на то, что в небе есть другие живые существа, с которыми мы могли бы общаться и, наконец, покончить с нашим «космическим одиночеством». Даже сама вероятность ответа может полностью изменить наш взгляд на космос и наше место в нем», - сказал Жийон.

За время существования человечества — это не первая попытка отправить послания инопланетным цивилизациям. Однако, без преувеличения, самая масштабная. Впервые во Вселенную будут доставлены не просто стандартизованные изображения человека, а огромное количество детских рисунков – хаотичных, сумбурных, но прекрасных в своей доброте и искренности. Потому особенную гордость вызывает тот факт, что подобный проект реализуется именно в Украине.

Космос наш

Как утверждают сотрудники золочевского космического центра, из радиотелескопа которого исходит «Луч мечтаний», реализацией данного проекта они занимаются в свободное от работы время. Тогда как их ежедневная рутина состоит из значительно большего количества серьезных задач.

Сотрудники центра, которые, хотя и являются военными людьми, причисляют себя, скорее, к категории ученых, прежде всего, проводят научные исследования. И рассуждать на тему космических открытий могут без устали.

«Космическими исследованиями мы занимаемся совместно с Национальной академией наук. Это фундаментальные научные исследования космоса: выявление атомов водорода, исследования черных дыр, квазаров, галактик, джетов, - сообщил Ожинский, добавив, что, в дополнение к этому, золочевских специалистов волнуют вопросы безопасности и защиты национальных интересов в космосе. - Космос – это пространство без границ. Каждое государство может размещать там свои космические аппараты и, по сути, делать, что угодно. А размещение различных видов вооружения в космосе запрещено. Чтобы такого не произошло, мы наблюдаем за этой ситуацией».

Разумеется, это – лишь малая часть работы, которая возложена на плечи украинских астрономов. Крупных научных открытий, которые сумели бы поразить мировое сообщество астрофизиков, специалисты из Золочева пока не совершили. Однако, уже сейчас они могут похвастаться несколькими интересными исследованиями, которые не остались незамеченными. К примеру, когда российские пропагандисты вещали с экранов телевизоров о том, что после аннексии Крым стал на путь возрождения сельского хозяйства, отечественным ученым удалось доказать обратное – снимки из космоса показали, что полуостров буквально высыхал на глазах, теряя урожаи.

При этом, сотрудники центра понимают, что для присвоения Украине гордого звания «космической державы» этого недостаточно. Потому в настоящее время они проводят масштабную модернизацию учреждения, которое вошло в состав Национального космического агентства лишь в конце 2017 года, а ранее было подведомственно одиозному Концерну РРТ, и надеются в будущем превратить его в инновационный объект с мощной технической и научной базой. До следующего года они планируют установить на территории центра гигантский декаметровый телескоп, а также завершить работы над усовершенствованием уже установленных радиотелескопов диаметром 25 и 32 метров.

К слову, военные разрешили журналистам взобраться на вершину меньшей «радиотарелки», и, таким образом, осмотреть территорию центра свысока. Экстремальные подъемы по вертикальным лестницам в клетках, ощущение мощи космического объекта, высота птичьего полета и пьянящее чувство единения со Вселенной – неполный перечень впечатлений от проведенной экскурсии.

Со второго же, 32-метрового радиотелескопа, сотрудники космического центра запустили в космос сигнал, состоящий из детских надежд.

Межгалактический бизнес

Благотворительный проект «Луч мечтаний» доказывает, что с развитием науки и технологий, привычный нам уклад жизни меняется с бешеной скоростью.

Астрономы не исключают, что в будущем могут возникать компании, предоставляющие своим клиентам услугу отправки сообщений в космос на коммерческой основе, и воспользоваться ею сможет каждый землянин, готовый выложить за такое удовольствие кругленькую сумму из своего кармана – любой каприз за ваши деньги.

Вселенная влечет людей, манит неизвестностью и побуждает к открытиям. Уже через несколько десятилетий, а может и того меньше, человечество может значительно продвинуться на пути колонизации Луны или Марса.

«Целью любого живого существа, любого вида является продолжение рода. То есть, мы, как человечество, должны где-то дать посевы за пределами Земли, двигаться вперед. Говорят, что первый триллионер появится в космосе, потому что даже в нашей солнечной системе существуют астероиды с огромным запасом полезных или драгоценных металлов, которые можно осваивать», - отметил заместитель начальника золочевского космического центра, подполковник Владимир Власенко.

Еще спустя какое-то время мы, вероятно, обнаружим реальные следы существования внеземных цивилизаций. А через примерно восемьдесят два года, когда радиосигнал с детскими желаниями достигнет планетной системы TRAPPIST-1 и вернется обратно, имеем шансы получить ответное сообщение.

Главное - верить в науку, тянуться к новым знаниям и не забывать мечтать.

Надежда Бурбела