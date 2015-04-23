Google станет виртуальным оператором мобильной связи в США - BBC

Интернет-гигант Google объявил подробности плана по запуску мобильной сети в США, пишет BBC Украина.

Компания будет использовать инфраструктуру двух уже работающих операторов - Sprint и T-Mobile, а также уже имеющиеся точки доступа к Wi-Fi, что позволит абонентам переключаться между вышками других операторов в поисках лучшего сигнала, при этом платя по одному тарифу.

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С помощью SIM-карты Project Fi от Google смартфон или планшет сможет переключаться между мобильными операторами в зависимости от того, чья вышка мобильной связи может обеспечить его сигналом наилучшего качества.

Кроме того, это позволит Google предоставлять эту услугу без того, чтобы создавать свою собственную инфраструктуру мобильной связи.

Первое время Project Fi будет доступен только для владельцев смартфонов Google - Nexus 6.

Google уже предоставляет ультрабыстрый широкополосный интернет в рамках своего сервиса Google Fiber, однако для этого интернет-гиганту пришлось купить инфраструктуру обанкротившихся компаний, а также проложить свои собственные оптические кабели.

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Тем не менее, сервис Google Fiber уже рассматривается как значительный игрок на рынке интернет-провайдеров в США, поскольку он заставил такие компании, как Comcast и Time Warner, предоставлять своим клиентам более быстрый интернет без дополнительной оплаты.

Project Fi, по мнению экспертов, может оказать меньшее влияние на рынок, потому что, будучи виртуальным проектом, он зависит от инфраструктуры других предприятий.