Астрономы обнаружили мощное магнитное поле у черной дыры

Команда шведских астрономов из Технологического университета Чалмерса выявила чрезвычайно мощное магнитное поле в ядре отдалённой галактики - в непосредственной близости от горизонта событий сверхмассивной чёрной дыры.

Данное наблюдение помогло учёным лучше понять структуру и механизм формирования чёрной дыры в ядре галактики, а также изучить природу высокоскоростных потоков плазмы, которые исходят из их полюсов, передают Вести.

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В своей работе исследователи использовали данные, получаемые гигантским телескопом обсерватории ALMA, расположенной в чилийской пустыне Атакама. Учёные засекли сигналы, указывающие на сильное магнитное поле в непосредственной близости от горизонта событий сверхмассивной чёрной дыры в далёкой галактике под названием PKS 1830 -211.

Отметим, что часть света безболезненно проходит в окрестностях чёрной дыры и покидает их, а потому может быть зарегистрирована наземными приборами. Как рассказывается в пресс-релизе обсерватории, измерив поляризацию этого света, исходящего от чёрной дыры, учёные получили возможность определить силу магнитного поля.

Наблюдения при помощи телескопа ALMA проводились на длине волны около 0,3 миллиметра — самое короткое значение, при котором когда-либо проходили подобного рода исследования. Прежние работы по изучению магнитных полей в отдалённых галактиках проводились на очень длинных радиоволнах, но такие длины волн не подходят для изучения чёрных дыр, поскольку такое излучение поглощается и до Земли не доходит.

Однако свет с миллиметровыми длинами волн способен сбежать из окрестностей чёрной дыры, даже если проходит вблизи от горизонта событий.

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"В результате мы обнаружили сигналы вращения поляризации, которые оказались в сотни раз более явными, чем все наши предыдущие результаты наблюдений", — рассказывает соавтор исследования Себастьян Мюллер (Sebastien Muller).

Учёные утверждают, что полученные данные позволят им узнать больше о процессах, протекающих в непосредственной близости от сверхмассивных чёрных дыр. А статья с полученными результатами наблюдений и анализами вышла в журнале Science.