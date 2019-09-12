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Фары не нужны: Audi показала концепт электрокара с летающими «дронами-осветителями» (видео)

14:55, 12 сентября 2019
Наука и IT
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Audi показала футуристический внедорожник с небольшим "флотом" собственных дронов / Скриншот - Youtube, Audi

Компания Audi показала на автосалоне во Франкфурте концепт электрокара-внедорожника AI:Trail. Вместо традиционных фар автомобиль использует несколько легких дронов с мощными светодиодами, которые могут лететь впереди и освещать водителю путь.

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Как сообщает The Verge, полноприводный  внедорожник должен быть оснащен мощной батареей, которая обеспечит запас хода в 400-500 километров, и беспилотными возможностями.

Помимо футуристичного дизайна, авто выделяется наличем пяти легких дронов с LED элементами. Они могут лететь впереди автомобиля и освещать путь. При желании, можно также вывести изображение с камер дронов на дисплей.

Легкие аппараты потребляют минимум энергии и могут заряжаться от индуктивной зарядной станции, приземлившись на крышу автомобиля.

Дойдет ли футуристический концепт до серийного производства – пока неизвестно.

Ранее компания Honda представила свой первый серийный электрический автомобиль под названием Honda e. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне во Франкфурте.

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Теги: #дроны#автомобильные фары