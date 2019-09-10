Камеры вместо зеркал: Honda представила свой первый серийный электромобиль (фото)

Новинка оснащается батареей емкостью 35,5 кВт·ч, которая, как заявляют разработчики, является самой компактной в классе. Благодаря ей без подзарядки машина может проехать до 220 километров.

Компания Honda представила свой первый серийный электрический автомобиль под названием Honda e. Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне во Франкфурте.

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Машина уже совсем скоро поступит в продажу в Европе по цене от 29 тыс. евро. На данный момент Honda уже объявила о старте приема заказов на электромобиль, пишет Autonews.

Основным конкурентом Honda e станет новый электрокар от Volkswagen ID 3, который также впервые показали на мотор-шоу во Франкфурте.

Автомобиль получил электродвигатель, который устанавливается на задней оси. Новинку предложат клиентам в двух модификациях. Так, для покупки будет доступен Honda e с агрегатом мощностью 136 л. с. (100 киловатт). Также клиентам предложат электромотор с отдачей 150 л. с. (113 киловатт). Разгон до первой сотни у обоих модификаций занимает примерно 8 секунд.

Новинка оснащается батареей емкостью 35,5 кВт·ч, которая, как заявляют разработчики, является самой компактной в классе. Благодаря ей без подзарядки машина может проехать до 220 километров. В Honda считают, что этого «более чем достаточно для ежедневных городских поездок». Комплект литий-ионных батарей с жидкостным охлаждением совместим с системой быстрой зарядки, которая может пополнить запас аккумуляторов с нуля до 80% за полчаса.

Дизайн модели практически не отличается от концепта под название Urban EV, который был продемонстрирован публике еще два года назад. В отличие от прототипа серийная версия лишилась решетки радиатора с подсветкой, но при этом сохранила специальные камеры вместо традиционных боковых зеркал. Устройства могут передавать изображение на два шестидюймовых дисплея, установленных в салоне новинки. В компании утверждают, что это решение поможет улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления.

Также новинка получила «спрятанные» в стойках дверные ручки, а роль приборной панели выполняют пять дисплеев. Отдельный экран отвечает за работу информационно-развлекательной системы, который предназначается как для водителя, так и для пассажиров. Кроме этого новинку оборудовали особым интеллектуальным персональным ассистентом Honda Personal Assistant. Водителю доступны камеры заднего вида, система помощи при парковке и новая аудиосистема.

Четырехместный хэтчбек построен на новой платформе, которая предназначена специально для электромобилей сегмента A и B. Распределение веса по осям — 50:50, низкий центр тяжести обеспечивает машине хорошую управляемость. Искусственный интеллект способен обучать и распознавать голосовые команды.