Очередной провал: "Роскосмос" не смог состыковать с МКС корабль "Союз" с роботом "Федором" на борту
10:15, 24 августа 2019Наука и IT
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"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки.
Иллюстрация REUTERS
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" мог не состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за неисправности системы сближения "Курс".
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Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
НАСА сообщила, что корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки.
Повторная попытка стыковки космического корябля "Союз МС-14" к МКС будет предпринята в ночь с воскресенья на понедельник.
Как сообщал УНИАН, ранее в России запуск ракеты перенесли из-за трещины.
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