Очередной провал: "Роскосмос" не смог состыковать с МКС корабль "Союз" с роботом "Федором" на борту

"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки.

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" мог не состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за неисправности системы сближения "Курс".

Читайте такжеУченые нашли возможный источник таинственных сигналов из космоса

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА сообщила, что корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки.

Повторная попытка стыковки космического корябля "Союз МС-14" к МКС будет предпринята в ночь с воскресенья на понедельник.

Как сообщал УНИАН, ранее в России запуск ракеты перенесли из-за трещины.