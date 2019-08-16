Пользователи Instagram смогут сообщать о фейковых постах
21:41, 16 августа 2019Наука и IT
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Маркированные таким образом посты не будут удаляться.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть Instagram запустит функцию, которая позволит сообщать о постах, которые они считают фейковыми.
Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и обозначить пост как фейковый, передает Громадське со ссылкой на Reuters.
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По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хештегов и страницы Explore будет запрещено.
У Facebook есть 54 партнера по проверке фактов, которые работают на 42 языках, но пока новая функция будет доступна только в США.
Напомним, британский институт составил список звезд с самым большим количеством фейковых подписчиков в Instagram.
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