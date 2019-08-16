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Пользователи Instagram смогут сообщать о фейковых постах

21:41, 16 августа 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Пользователи должны нажать на три точки в верхнем углу сообщения и обозначить пост как фейковый, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

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По словам представительницы Facebook Стефани Отвей, маркированные таким образом посты не будут удаляться, но их продвижение с помощью хештегов и страницы Explore будет запрещено.

У Facebook есть 54 партнера по проверке фактов, которые работают на 42 языках, но пока новая функция будет доступна только в США.

Напомним, британский институт составил список звезд с самым большим количеством фейковых подписчиков в Instagram.

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Теги: #Инстаграм#социальные сети