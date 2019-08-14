Миллионы фейков: названы знаменитости с наибольшим количеством "накрученных" подписчиков в Instagram

Возглавила рейтинг известная американская телеведущая Эллен Дедженерс.

Даже знаменитости с миллионной аудиторией, как оказалось, массово "накручивают" себе подписчиков в соцсетях.

Институт современной музыки в Британии составил рейтинг знаменитостей с самым большим количеством фейковых подписчиков.

Первое место заняла известная американская телеведущая Эллен Дедженерс. 58% от 75 миллионов ее подписчиков - фейковые.

На втором месте певица Кэти Перри (84 миллионов подписчиков) с 53% фейковых подписчиков.

Третье и четвертое место с 49% ненастоящих подписчиков разделили светская львица Кортни Кардашьян (80,5 миллионов подписчиков) и певица Тейлор Свифт (120 миллионов подписчиков).

И замыкает пятерку нашумевший южнокорейский бойзбенд BTS. Из 20 миллионов их подписчиков 48% - не настоящие.

В десятку рейтинга также вошли звезда индийского кино Дипика Подуконе, певицы Дженифер Лопес, Майли Сайрус и Ариана Гранде, а также актер Кевин Харт.

Ранее УНИАН рассказывал про рейтинг топ-10 цен на рекламу у знаменитостей в Instagram.