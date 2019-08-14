Миллионы фейков: названы знаменитости с наибольшим количеством "накрученных" подписчиков в Instagram
Даже знаменитости с миллионной аудиторией, как оказалось, массово "накручивают" себе подписчиков в соцсетях.
Институт современной музыки в Британии составил рейтинг знаменитостей с самым большим количеством фейковых подписчиков.
Первое место заняла известная американская телеведущая Эллен Дедженерс. 58% от 75 миллионов ее подписчиков - фейковые.
На втором месте певица Кэти Перри (84 миллионов подписчиков) с 53% фейковых подписчиков.
Третье и четвертое место с 49% ненастоящих подписчиков разделили светская львица Кортни Кардашьян (80,5 миллионов подписчиков) и певица Тейлор Свифт (120 миллионов подписчиков).
И замыкает пятерку нашумевший южнокорейский бойзбенд BTS. Из 20 миллионов их подписчиков 48% - не настоящие.
В десятку рейтинга также вошли звезда индийского кино Дипика Подуконе, певицы Дженифер Лопес, Майли Сайрус и Ариана Гранде, а также актер Кевин Харт.
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