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Миллионы фейков: названы знаменитости с наибольшим количеством "накрученных" подписчиков в Instagram

14:45, 14 августа 2019
Звезды
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Иллюстрация / REUTERS

Институт современной музыки в Британии составил рейтинг знаменитостей с самым большим количеством фейковых подписчиков.

Первое место заняла известная американская телеведущая Эллен Дедженерс. 58% от 75 миллионов ее подписчиков - фейковые.

Эллен Дедженерс / instagram.com/theellenshow/

На втором месте певица Кэти Перри (84 миллионов подписчиков) с 53% фейковых подписчиков.

Кэти Перри / фото instagram.com/katyperry

Третье и четвертое место с 49% ненастоящих подписчиков разделили светская львица Кортни Кардашьян (80,5 миллионов подписчиков) и певица Тейлор Свифт (120 миллионов подписчиков).

Кортни Кардашьян / фото instagram.com/kourtneykardash
Тейлор Свифт / фото instagram.com/taylorswift

И замыкает пятерку нашумевший южнокорейский бойзбенд BTS. Из 20 миллионов их подписчиков 48% - не настоящие.

BTS / фото instagram.com/bts.bighitofficial

В десятку рейтинга также вошли звезда индийского кино Дипика Подуконе, певицы Дженифер Лопес, Майли Сайрус и Ариана Гранде, а также актер Кевин Харт.

icmp.ac.uk

Ранее УНИАН рассказывал про рейтинг топ-10 цен на рекламу у знаменитостей в Instagram.

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Теги: #Инстаграм