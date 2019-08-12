В Украине может появиться система, которая будет предупреждать о рейдерских захватах

Сначала планируют предоставить гражданам возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет собственника.

В Украине планируют создать систему, которая будет предупреждать граждан о том, что их бизнес или недвижимость переходят к кому-то другому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временного исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

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По его словам, эту реформу можно разделить на три части.

Сначала планируют предоставить гражданам возможность бесплатно подписываться на уведомления о том, что их недвижимость или бизнес меняет владельца.

«Сейчас подобный сервис есть, но он а) платный; б) касается только недвижимости, и то не всей. Наша цель — сделать сервис бесплатным, который будет охватывать все типы имущества и будет доступен через различных провайдеров», — отметил Дубилет.

Далее планируют научиться сообщать гражданам о захвате имущества, даже если они не подписаны на сервис.

По словам советника и.о. главы СБУ, сложность заключается в том, что в Украине нет «нормального реестра с контактной информацией граждан». Поэтому планируется интегрироваться с реестром бюро кредитных историй, в котором есть контактные данные большинства граждан.

Далее планируют отправлять гражданам сообщения не только о завершенных соглашения, но и о том, которые только готовятся.

«Если вашу квартиру или бизнес уже отжали, то процесс возврата может быть долгим и утомительным. Мы должны сделать так, чтобы вы получили сообщение о регистрационных действиях еще на этапе подготовки», — отметил Дмитрий Дубилет.

Также он добавил, что гражданам нужно дать возможность затормозить такое соглашение. Например, путем упрощения процедур подачи жалоб в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции.