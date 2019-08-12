Звездопад Персеиды 2019: появились фото уникального явления
14:22, 12 августа 2019Наука и IT
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Самый зрелищный звездопад начнется в ночь с 12 на 13 августа в 22:00.
Пик звездопадов Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа. Но в сети уже появились фото этого красивого явления.
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Снимками "дождя" из звезд поделилось агентство Reuters. Оно показало кадры звездопада Персеиды в Боснии и Герцоговине, а также в Австрии.
Начинать любоваться звездопадами стоит где-то с 10 часов вечера. Самыми зрелищными они будут между двумя ночи и четырьмя утра. Чтобы увидеть звездопад четко, стоит поехать на природу, подальше от огней города.
Ранее УНИАН рассказал, как жители Земли наблюдали самый масштабный звездопад.
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