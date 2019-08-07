Астрономы открыли черную дыру-гиганта в 40 миллиардов раз большую, чем Солнце

Это один из крупнейших космических объектов такого типа, которые были открыты до сегодняшнего дня.

Супермассивную черную дыру с массой в 40 миллиардов раз большей, чем у Солнца, отрыли в галактическом кластере за 700 миллионов световых лет от Земли. Таким образом, она считается крупнейшей в своей локальной вселенной, то есть регионе, который охватывает примерно миллиард световых лет в радиусе.

Как пишет Newsweek, Holm 15A – это яркая кластерная галактика с нетипично истощенным ядром. Ее центральный регион оказался более блеклым, чем у любой другой галактики на ранней стадии развития, которые были детально изучены. Команда исследователей во главе с Кианушем Мерганом из Института межзвездной физики Макса Планка использовала большой телескоп Европейской южной обсерватории (VLT), чтобы исследовать истощенное ядро Holm 15A.

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Таким образом, ученые обнаружили супермассивную черную дыру с массой, которая 40 миллиардов раз превышала массу Солнца. Для понимания стоит отметить, что супермассивная черная дыра Стрелец А, расположенная в центре галактики Млечный путь, только в 4,6 миллиона раз больше, чем Солнце.

«Это наиболее массивная черная дыра, которую удалось прямо обнаружить в локальной вселенной», - отметили ученые, добавляя, что она оказалась в 9 раз большей, чем ожидалось, учитывая свойства ее родной галактики.

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По мнению ученых, она сформировалась в процессе слияния двух эллиптических галактик с истощенными центрами. Условия, при которых в центре Holm 15A сформировалась черная дыра-гигант, «вероятно очень редкие». Однако, это все равно доказывает, что подобные космические тела могут существовать.