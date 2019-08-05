Миллионы черных дыр в Млечном пути пожирают материю между звездами

Японские ученые собираются выявить каждую из этих черных дыр.

По всей галактике Млечный путь разбросаны миллионы до сих пор неоткрытых черных дыр, которые поглощают материю из межзвездного пространства. Это приводит к тому, что наша галактика теряет газы и туманности между звездами.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что пара ученых из Японии объявили о плане отследить все эти "потерянные" черные дыры. Идея о том, что миллионы черных дыр прячутся в дебрях Млечного пути не новая. В 2018 году исследование NASA показало, что в центре галактики, рядом с супермасивной черной дырой скопились 10-20 тысяч объектов такого типа, но с меньшими массами. В результатах исследования, опубликованного в феврале, было указано, что в Млечном пути может существовать 100 миллионов "тихих черных дыр".

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Однако, обнаружить их очень трудно. Гравитационные поля вокруг черных дыр настолько сильны, что даже свет не может из них вырваться. Это означает, что такие космические объекты не возможно обнаружить с помощью традиционных методов наблюдения.

Однако, астрономы Даичи Цуна и Норита Каванака из Университета Токио и Университета Киото утверждают, что разработали новый способ выявления "изолированных черных дыр". В частности, они предлагают искать такие объекты, отслеживая волны рентгеновского излучения.

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В своей работе ученые указывают на то, что все черные дыры поглощают материю из межзвездного пространства. Это приводит к образованию аккреционного диска материи вокруг них, которые становятся сильным источником рентгеновского излучения. А последнее возможно обнаружить.