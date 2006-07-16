Япония провела испытания первого в мире самолета, летающего на обычных батарейках

В Японии сегодня успешно прошли испытания первого в мире самолета, летающего на обычных бытовых батарейках.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», 391 метр преодолело это чудо техники, разработанное совместными усилиями специалистов японской электротехнической корпорации "Мацусита электрик" и Токийского промышленного университета.

Единственный пропеллер одноместного самолета приводится в действие 160 "пальчиковыми" батарейками типа АА - выбор был обусловлен необходимостью создать легкий и компактный источник энергии. Полет с пассажиром на борту продолжался около минуты на высоте пять метров от поверхности земли. Все время от взлета до посадки его сопровождали бегущие студенты, один из которых и подхватил самолет во время приземления и обеспечил его плавное торможение.