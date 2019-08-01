Искусственный интеллект впервые в истории могут признать автором изобретения

Однако, юристы настаивают, что изобретать что-то могут только люди.

Группа ученых заполнила две патентные заявки, в которой указали автором изобретений искусственный интеллект. Собственно, машина разработала конструкцию контейнеров для пищи, которые роботы могут легко складывать вместе и переносить. Кроме того, она изобрела огни предупреждения, которые невозможно игнорировать из-за темпа их мигания.

Как пишет BBC, в патентных бюро настаивают, что авторами могут быть только люди. Эта норма призвана устранять юридические сложности, которые бы возникли в случае корпоративного признания авторства. Ученые настаивают, что такие требования «устарели». Но патентные бюро отказываются регистрировать права интеллектуальной собственности на произведения искусственного интеллекта.

Читайте такжеИскусственный интеллект научился понимать, почему дети плачут

В результате два профессора из Университета Суррей объединились с изобретателями искусственного интеллекта Dabus. Они подали патентные заявления в соответствующие государственные органы США, Великобритании и других странах Европы.

Dabus ранее прославился тем, что создал сюрреалистические картины благодаря «шуму» в его нейронных сетях, которые генерируют необычные идеи. В отличие от большинства систем машинного обучения, Dabus не был тренирован решать конкретные проблемы. Вместо этого он пытается разрабатывать и использовать новые идеи. По словам автора искусственного интеллекта Стивена Талера, это и есть то, «что принято называть умственной частью изобретательского процесса».

«Сегодня стало нормальным то, что искусственный интеллект пишет книги или картины. Но без автора в традиционном понимании получить защиту прав в США невозможно. В вопросе патентования специальные бюро могут сказать: если у вас нет никого, кто отвечает традиционным критериям человека-изобретателя, значит нет, на кого оформить патент. В таком случае, если искусственный интеллект будет изобретать вещи в будущем, вся система интеллектуальной собственности станет нефункциональна», - пояснил профессор правоведения Райан Эбботт.

Читайте такжеИскусственный интеллект научили «читать мысли»

Он предлагает признать искусственный интеллект изобретателем. А владелец самой машины должен стать собственником и ее патентов. В случае продажи искусственного интеллекта, его патенты тоже переходят новому владельцу.

Но, по словам профессора Эббота, нужно принять определенные законодательные изменения, чтобы уладить ситуацию. А это может затянуться до середины 2020 года.