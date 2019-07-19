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В Николаеве во время реконструкции центральной площади нашли остатки древнегреческой культуры (видео)

15:58, 19 июля 2019
Наука и IT
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Остатки древнегреческой культуры находились в земле более 2,5 тысячи лет. Археологи говорят – это открытие имеет историческое значение.

О том, что под площадью могут быть исторические артефакты, строителей предупредили заранее.

Чтобы сохранить и красиво "законсервировать" исторические находки, сейчас меняют проект. Впрочем, строители говорят, что это не затормозит ход их работ и все обещают сдать в определенный срок. А еще признаются: от прикосновения к истории получили невероятные ощущения.

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Теги: #Николаевпогода в Николаеве