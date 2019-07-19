В Николаеве во время реконструкции центральной площади нашли остатки древнегреческой культуры (видео)

Археологи говорят – это открытие имеет историческое значение.

Исторические артефакты и остатки старого города нашли во время реконструкции центральной площади в Николаеве.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Остатки древнегреческой культуры находились в земле более 2,5 тысячи лет. Археологи говорят – это открытие имеет историческое значение.

О том, что под площадью могут быть исторические артефакты, строителей предупредили заранее.

Чтобы сохранить и красиво "законсервировать" исторические находки, сейчас меняют проект. Впрочем, строители говорят, что это не затормозит ход их работ и все обещают сдать в определенный срок. А еще признаются: от прикосновения к истории получили невероятные ощущения.