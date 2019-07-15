Украинские ученые показали первую партию жемчужин, выращенных в искусственных условиях (видео)
10:43, 15 июля 2019Наука и IT
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Ученые взялись за выращивание жемчуга, изучив китайский опыт.
Херсонские ученые показали первую партию настоящих жемчужин, выращенных в искусственных условиях
Херсонские ученые показали первую партию настоящих жемчужин, выращенных в искусственных условиях.
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200 маленьких жемчужин выросли в лаборатории, внутри местных моллюсков, которых выловили в Днепре. Как выращивают жемчужины, говорится в сюжете ТСН.
Обычные жумчужницы вылавливают в реке, затем выращивают в них жемчуг. Вместо песчинок, как в природе, в моллюска вкладывают бисер — до 20 штук. Живут такие моллюски в аквариуме с рыбами и раками, питаются тем, что отфильтровали в воде.
Ранее NASA опубликовало фотографию Черного моря, снятую из космоса. На ней видны бирюзовые вихри.
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