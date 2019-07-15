Украинские ученые показали первую партию жемчужин, выращенных в искусственных условиях (видео)

Ученые взялись за выращивание жемчуга, изучив китайский опыт.

Херсонские ученые показали первую партию настоящих жемчужин, выращенных в искусственных условиях.

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200 маленьких жемчужин выросли в лаборатории, внутри местных моллюсков, которых выловили в Днепре. Как выращивают жемчужины, говорится в сюжете ТСН.

Обычные жумчужницы вылавливают в реке, затем выращивают в них жемчуг. Вместо песчинок, как в природе, в моллюска вкладывают бисер — до 20 штук. Живут такие моллюски в аквариуме с рыбами и раками, питаются тем, что отфильтровали в воде.

Ранее NASA опубликовало фотографию Черного моря, снятую из космоса. На ней видны бирюзовые вихри.