Находка под лапами египетского Сфинкса: СМИ сообщили об обнаруженном тайном проходе
Археологи обнаружили под лапами Сфинкса двери. Ученые предполагают, что они ведут к тайному проходу в подземелье, которое ведет к богатству высокоразвитой цивилизации тех времен – к «Библиотеке знаний».
Об этом сообщают "Акценты".
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Отмечается, что известный ученый Древнего Египта Мэтт Гроулинг утверждал, что эти двери могли тайно перевести в Лувр больше века назад.
Мэтт Гроулинг убежден в том, что двери находились между лапами Сфинкса, что подтверждает старый рисунок. Но как бы старательно археологи не пытались получить разрешение на раскопки, власти Египта наотрез отказывают.
Поговаривают, что этот проход в подземелье власти Египта защищают разными способами, ведь не хотят показывать тайные знания тех веков. Но эта информация не является достоверной, пока это всего лишь домыслы людей.
Как сообщал УНИАН, в Австрии ученые нашли древние артефакты. Специалисты Австрийского археологического института выяснили, что найденные при раскопках древнего городища кольцевидные артефакты изготовлены из теста.