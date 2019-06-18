Находка под лапами египетского Сфинкса: СМИ сообщили об обнаруженном тайном проходе

Обнаруженный под лапами Сфинкса вход власти Египта якобы скрывают.

Археологи обнаружили под лапами Сфинкса двери. Ученые предполагают, что они ведут к тайному проходу в подземелье, которое ведет к богатству высокоразвитой цивилизации тех времен – к «Библиотеке знаний».

Об этом сообщают "Акценты".

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Отмечается, что известный ученый Древнего Египта Мэтт Гроулинг утверждал, что эти двери могли тайно перевести в Лувр больше века назад.

Мэтт Гроулинг убежден в том, что двери находились между лапами Сфинкса, что подтверждает старый рисунок. Но как бы старательно археологи не пытались получить разрешение на раскопки, власти Египта наотрез отказывают.

Поговаривают, что этот проход в подземелье власти Египта защищают разными способами, ведь не хотят показывать тайные знания тех веков. Но эта информация не является достоверной, пока это всего лишь домыслы людей.

Как сообщал УНИАН, в Австрии ученые нашли древние артефакты. Специалисты Австрийского археологического института выяснили, что найденные при раскопках древнего городища кольцевидные артефакты изготовлены из теста.