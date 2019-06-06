В Австрии нашли древние артефакты из неожиданного материала
Ученые Австрийского археологического института выяснили, что кольцеобразные артефакты, найденные при раскопках древнего городища, изготовлены из теста.
Находка была сделана на месте доисторического поселения Стиллфрид-ан-дер-Март (Stillfried an der March), датированного 900-1000 годами до нашей эры. Здесь находился центр хранения зерна, сделанный в виде ям, чье количество достигало около ста. Ученые выкопали обугленные остатки трех кольцеобразных предметов, диаметр которых составлял три сантиметра. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Читайте такжеАрхеологи обнаружили уникальный артефакт в Британии (фото, видео)
Результаты анализа показали, что артефакты изготовлены из теста, полученного из ячменя и пшеницы. Мука, вероятно, была высокого качества, после чего ее смочили, а вылепленные кольца были затем высушены без термической обработки. Этот процесс приготовления продуктов из теста являлся уникальным, а сами кольца не предназначались для еды. По мнению археологов, их использовали для какой-то неизвестной ритуальной цели.
Артефакты также очень похожи на керамические грузила для примитивных ткацких станков, которые применялись для натяжения свободно свисающих нитей.