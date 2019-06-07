NASA превратит Международную космическую станцию на локацию для туристов

Ежегодно на станцию будут летать до 2 "коротких частных миссий".

Американское космическое агентство NASA планирует открыть Международную космическую станцию для посещения туристами и других коммерческих мероприятий с 2020 года.

Об этом пишет BBC со ссылкой на информацию, полученную в самом агентстве.

"NASA открывает Международную космическую станцию для коммерческих целей и выходит с этим на рынок, чего мы никогда раньше не делали", - заявил в Нью-Йорке главный финансовый директор МКС Джефф Дэвит.

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По словам заместителя директора МКС Робин Гатенс, ежегодно на станцию будут летать до 2 "коротких частных миссий".

В NASA говорят, что астронавты-туристы будут путешествовать на американском космическом корабле, им позволят оставаться на МКС до 30 дней.