Компания должна анонсировать три новых приложения для Mac — Music, TV и Podcasts, которые и заменят iTunes.

Компания Apple планирует заменить медиаплеер iTunes, который уже почти 20 лет работает на «яблочных» устройствах.

Как пишет theBabel со ссылкой на Bloomberg, 3 июня в Калифорнии на всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple — Worldwide Developers Conference, гендиректор Тим Кук и другие руководители представят ряд обновлений.

Читайте такжеApple представила обновленный MacBook Pro с восьмиядерным процессором

Компания должна анонсировать три новых приложения для Mac — Music, TV и Podcasts, которые и заменят iTunes. Это должно стать новой стратегией Apple в отношении медиа-приложений на iPhone и iPad.

По данным источников, компания также объявит об обновлении операционных систем и новом подходе к приложениям. При этом, Apple планирует дать своим устройствам больше автономии. Например, часы Apple Watch должны стать менее зависимыми от iPhone и iPad.

Компания Apple получила 85 новых патентов, и среди них патент на сгибающийся дисплей одинарного и двойного сложения, который будет использоваться в iPhone и iPad. Новые дисплеи появятся в продукции корпорации в конце 2020 или в начале 2021 года.

Компания Apple представила обновленную модель топового ноутбука MacBook Pro. Он впервые получил восьмиядерный процессор Intel восьмого и девятого поколения. В ноутбуке также улучшили клавиатуру.