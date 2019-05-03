Половина всей воды Земли «прилетела» из космоса — ученые

Ученые исследовали образцы породы каменного астероида Итокава и нашли там много воды, хотя до недавнего времени он считался «сухим».

Ученые Университета Аризоны провели исследование, результаты которого «говорят» в пользу теории о том, что значительная часть воды на Земле «прилетела» из космоса.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Громадське.

Ученые исследовали образцы породы каменного астероида Итокава и нашли там много воды, хотя до недавнего времени он считался «сухим».

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Авторы исследования провели подсчеты и определили, что за миллиарды лет астероиды, которые падали на Землю, принесли с собой примерно половину всей воды планеты — около 700 млрд мегатонн.

Ученые считают, что их расчеты являются основанием считать очень правдоподобной теорию о занесении воды из космоса несмотря на то, что пока они исследовали лишь один астероид. Этот объект состоит из минералов, богатых кремнием. Такие астероиды являются одними из самых распространенных в Солнечной системе.

Исследователи считают, что Итокава образовался во время формирования Солнечной системы. В 2005 году японский зонд «Хаябуса» сел на поверхность астероида и взял образцы породы. Аппарат доставил их на Землю в 2010 году.

Напомним, сейчас в космосе миссию выполняет зонд «Хаябуса-2»— он исследует астероид Рюгу.