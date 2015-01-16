Пропавший 12 лет назад космический аппарат обнаружен целым на Марсе

Пропавший 12 лет назад зонд Beagle 2 обнаружен на поверхности Марса. Он не разрушен, и, по всей видимости, совершил успешную посадку.

Об этом сообщил 16 января исполнительный директор Космического агентства Великобритании Дэвид Паркер, передает ТАСС.

О том, что аппарат успешно сел на поверхность Марса свидетельствуют новые снимки NASA, пояснили в британском космическом агентстве. По всей видимости, выйти на связи ему помешало неполное раскрытие панелей с солнечными батареями, уточняет телерадиокомпания BBC.

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В конце декабря 2003 года Beagle 2 отделился от своего носителя Mars Express и достиг поверхности Марса. Однако, несмотря на многочисленные попытки, Европейскому космическому агентству не удалось установить с ним связь, и ученые сделали вывод о потере аппарата в результате жесткого удара. Предполагалось, что он попал в кратер диаметром в 19 метров и несколько раз рикошетом ударился о его стенки, в результате чего аппарат вышел из строя.