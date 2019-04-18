В США успешно запустили ракету-носитель Антарес, в разработке которой приняла участие Украина (фоторепортаж, видео)

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

В Соединенных Штатах Америки из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния) состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Антарес", в разработке которой приняло участие конструкторское бюро "Южное".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КБ "Южное", запуск стартовал 17 апреля в 23:46 по киевскому времени (16:46 по североамериканскому восточному времени).

Согласно сообщению, Antares вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг полезного груза по заказу NASA - провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие.

3-2-1... and we have LIFTOFF! 🚀 @NorthropGrumman’s Antares rocket launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:46pm ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus spacecraft will deliver ~7,600 pounds of cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/HSWfhjcK5upic.twitter.com/cAvUjttzru — NASA (@NASA) April 17, 2019

Кроме этого, на МКС доставят два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP. Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля.

Читайте такжеСкандал вокруг украинских ракет "Зенит": на "Южмаше" ответили на сообщения РосСМИ

По сведениям пресс-службы, главным разработчиком ракеты-носителя "Антарес" является американская корпорация Northrop Grumman. Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ "Южное", а изготовило ГП "ПО "Южмаш" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

"Подготовка PH "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное", - говорится сообщении.

В этой миссии "Антарес" впервые применена технология поздней загрузки. Ранее корабль загружали примерно за четверо суток до старта. С помощью новой технологии это время удалось сократить до 24 часов.

Видео: Raw Space

Всего с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 10 раз, 9 из них - успешно.

Также отмечается, что в рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя по заказу Национального космического агентства США.

В пресс-службе добавили, что проект "Антарес" является удачным примером кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, успешной деятельности на мировом космическом рынке.