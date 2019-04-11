Владельцы собак счастливее, чем кошатники

Опрос показал, что люди часто ищут в собаках средство от стрессов и рассматривают животных как членов семьи.

Этот вопрос делит человечество на два лагеря бог знает с каких времен. Кто счастливее: владелец собаки или кота? Социологи в США, кажется, нашли ответ на этот вопрос. И он одному из лагерей не понравится совсем.

Об этом пишет Die Welt, объясняя, что в США с 1972 года проводят Общий социальный опрос для изучения настроений в американском обществе и выявлении изменений в стране. Социологи из Чикагского университета каждый год собирают данные о политических, культурных и социальных взглядах американцев. В среднем ежегодно участие в опросе берут 1,5-3 тысячи человек.

Читайте такжеСобаки унаследовали от волков способностью сотрудничать с людьми

В прошлом году в это ежегодный опрос были включены вопросы о домашних животных. Так ученые смогли проанализировать влияние наличия домашних любимцев на общее самочувствие людей. В результате они обнаружили, что владельцы собак в среднем в два раза чаще называют себя «очень счастливыми», чем те, кто держит дома кота.

«Те, кто живут и с котом, и с собакой, оказались посередине шкалы уровня счастья. Люди, у которых нет домашних животных, были более счастливыми чем владельцы котов», - пишет издание.

Читайте такжеКоты хорошо знают свои имена

Ученые также обнаружили, что владельцы собак чаще ищут в животных утешение от стрессов. Они чаще играют с питомцами и склонны считать их членами семьи. Это указывает на большую социальную привязанность к собакам, что может способствовать лучшему самочувствию. Кроме того, социологи обнаружили, что собачники чаще оказываются женатыми, чем кошатники. К тому же собак чаще заводят люди, у которых есть собственный дом. А этот фактор серьезно влияет на ощущение счастья.