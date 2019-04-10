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Редчайший желтый алмаз обнаружили на юге Африки (фото)

01:12, 10 апреля 2019
Наука и IT
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REUTERS

Об этом сообщает сайт News24. В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов.

Среди этих алмазов также встречались образцы желтого оттенка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке показали один из самых больших алмазов весом в 552 карата.

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Теги: #Африка#алмаз