Редчайший желтый алмаз обнаружили на юге Африки (фото)
01:12, 10 апреля 2019Наука и IT
172 0
В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов.
REUTERS
В Королевстве Лесото на юге Африки нашли необычайно редкий желтый алмаз. Масса удивительного самородка составляет 72 карата.
Об этом сообщает сайт News24. В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов.
It was a good weekend for us, recovering a 72 carat yellow diamond as well as two smaller, high quality stones from our Liqhobong mine in Lesotho https://t.co/eeMwFmsZoc#Diamonds#Miningpic.twitter.com/PnYNodrr6W— Firestone Diamonds (@FDIplc) 8 апреля 2019 г.
Среди этих алмазов также встречались образцы желтого оттенка.
Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке показали один из самых больших алмазов весом в 552 карата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter