Редчайший желтый алмаз обнаружили на юге Африки (фото)

В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов.

В Королевстве Лесото на юге Африки нашли необычайно редкий желтый алмаз. Масса удивительного самородка составляет 72 карата. Об этом сообщает сайт News24. В рудниках Ликобонь за последний год было найдено уже три крупных самородка массой 46, 70 и даже 326 каратов. It was a good weekend for us, recovering a 72 carat yellow diamond as well as two smaller, high quality stones from our Liqhobong mine in Lesotho https://t.co/eeMwFmsZoc#Diamonds#Miningpic.twitter.com/PnYNodrr6W — Firestone Diamonds (@FDIplc) 8 апреля 2019 г. Среди этих алмазов также встречались образцы желтого оттенка. Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке показали один из самых больших алмазов весом в 552 карата.

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