Люди могут вымереть по тому же сценарию, что и динозавры

В гибели гигантских пресмыкающихся виноват не только гипотетический астероид, а и вполне земные процессы, которые могут повториться.

Как вымерли динозавры? В соответствии с консенсусом, с которым соглашаются как палеонтологи, так и семилетние поклонники доисторических существ, 66 миллионов лет назад астероид диаметром 10 километров протаранил Землю в районе Центральной Америки. В небо поднялись большие облака пыли и пепла, которые распространились по всему верхнему слою атмосферы, заблокировав Солнце, охладив планету и уничтожив озоновый слой. Последний защищал все живое от космической радиации.

Эти эффекты продолжались больше десятилетия, уничтожая растения и планктон. Потом это уничтожение перекинулось на другие виды выше по пищевой цепи. Сначала вымерли крупные травоядные, которые больше не могли найти себе пищу, а потом хищники, которые очень скоро оказались в таком же положении. Об этом на страницах Newsweek пишут старший исследователь Центра Кембриджского университета по изучению рисков вымирания Саймон Бирд, его коллега Лорен Холт и профессор палеобиологии Университетского колледжа Лондона Пол Апчерч.

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Они отмечают, что тогда 75% видов включая «нелетающих» динозавров вымерли. Эти события известны как Мел-полеогеновое вымирания. Оно одно из «большой пятерки» исчезновения видов на Земле, которые произошли за последние 500 миллионов лет истории планеты.

Однако, авторы замечают, что динозавры вымерли не по вине одной космической случайности. Примерно в то же время в центральной Индии невероятно гигантские вулканы выбрасывали более миллиона кубических километров лавы вместе с серой и углекислым газом. Это изменило климат и вызвало глобальный кислотный дождь. Тем временем, замедление тектонической активности под океанами привело к началу самого быстрого падения уровня моря в истории Земли, что уничтожило прибрежные экосистемы.

Учитывая все это, начались достаточно напряженные дебаты о том, что же на самом деле убило динозавров. Особенно, если принять во внимание то, что подобные драматические события возникали в истории и без сокрушительных внешних факторов. Все больше доказательств теперь указывают на то, что последствия всех выше описанных событий соединились. И вымирание динозавров невозможно объяснить простым процессом, в ходе которого «большая штука» упала с ясного неба и все умерло.

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Скорее всего, происходили сложные и связанные между собой изменения в глобальной системе, которая поддерживала жизнь. К примеру, в поздний Меловой период происходила постепенная реструктуризация наземных экосистем, что сделало их более уязвимыми к катастрофическому краху. Эта реструктуризация потенциально была вызвана многогранной эволюцией и экологическими изменениями, связанными с изменениями климата, которые увеличивали доминирование покрытосеменных растений. Это в свою очередь, повлекло изменения в разнообразии видов и распространение конкретных групп динозавров.

Ни один из этих сложных процессов в действительности нельзя назвать чем-то необычным в случае массовых вымираний. Все пять таких катастроф на Земле были вызваны целым рядом вероятных причин. Среди таких астероиды, вулканы, климатические изменения (потепление и похолодание), эволюция новых видов, таких как растения с глубокими корнями, которые превратили голый камень в плодородную почву. Однако, наиболее массовое Пермское вымирание, которое произошло 250 миллионов лет назад, убило 90% всех видов на Земле. И оно кажется более сложным. Наибольшие изменения, похоже, происходили в океанах Земли. Речь идет о масштабных выбросах метана на океанском дне, застое океанских течений, увеличении уровня оксида серы, который уничтожал планктон, а также сокращении уровня кислорода. Если происходило все это, не удивительно, что 90% видов вымерли, а лишь 10% уцелели.

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Как это все касается нашей эры и того, что некоторые ученые считают «шестым» массовым вымиранием на Земле? Авторы отмечают, что в Центре Кембриджского университета по изучению рисков вымирания они часто имеют дело с проблемами «непредсказуемых» глобальных угроз. Некоторые из них, такие как ядерное оружие и искусственный интеллект, можно рассматривать как аналог астероида, который упал с небес. Ученых чаще всего спрашивают о них. Но, как замечают авторы, человечество неправильно оценивает предыдущие массовые вымирания и ставит не те вопросы.

Жизнь человечества более опасна, чем кажется. Она зависит от многочисленных глобальных систем: от окружающей среды, которая обеспечивает нас едой, водой и чистым воздухом, до энергии и глобальной экономики, благодаря которым мы получаем необходимые товары и услуги где угодно и когда угодно. Оценивая исторический и геологический опыт, можно сделать вывод, что такие системы могут быстро пройти через фазу изменений, после которых когда-то стабильные вещи превратятся в хаос. Ученые уже определили, как такое может произойти в поле поворотных изменений в климате (когда климатические изменения меняются самостоятельно, а не из-за влияния людей). Они также хорошо обозначили, что бывает, когда экосистема переживает крах или в экономике начинается гиперинфляция.

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Еще один урок прошлого говорит, что нет таких законов природы, которые делают невозможным перерастание изменений в глобальные или катастрофические. Если зайти достаточно далеко, глобальные системы могут развалиться и запустить спираль погибели, в которой ущерб для одного вида, экосистемы или природного процесса влечет за собой целый ряд проблем для всех остальных. Аналогичным образом вредные последствия для одних распространяются и на всех остальных.

Хотя «гипотеза Гайи» предусматривает, что глобальные системы действуют так, чтобы поддерживать стабильность на нашей планете, нет ни одного убедительного доказательства того, что биосфера действительно подстраивается под изменения с целью поддержания необходимых условий для продолжения жизни. Другими словами, ничто не гарантирует, что большое вымирание не может повториться на Земле.

Однако, все может быть не так плохо для человечества. Некоторые теоретики допускают, что катастрофические эффекты массового вымирания выделяют чрезвычайно адаптивные виды, позволяя наиболее гибким из них выжить и продолжить процветание в новых формах. Поэтому, вероятно, люди, проявляя необычайную способность к адаптации, смогут всегда жить на Земле или даже в космосе.