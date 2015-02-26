Итальянский нейрохирург планирует провести операцию по пересадке головы

Свой проект ученый представил на конференции Американской Академии хирургов ортопедии и неврологии (AANOS), которая проходит в штате Мэриленд (США), по информации New Scientist, сообщает Lenta.ru.

Операции по пересадке головы в первую очередь рассчитаны на пациентов, у которых диагностированы онкологические заболевания, паралитиков, страдающих от заболеваний двигательных нейронов (например, Стивен Хокинг).

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Метод Канаверо опирается на уже существующие достижения науки. Пересадку головы на тело другой обезьяны провели уже в 1970-х годах: обезьяна прожила с новой головой девять дней, однако ее иммунная система отвергла чужеродные органы.

Операцию туринский хирург планирует провести в Лондоне. Донором нового тела выступит человек, находящийся в состоянии мозговой смерти.

После охлаждения тел реципиента и донора, очень острым ножом две головы отделяются от позвоночника — одновременно.

После этого концы спинного мозга склеиваются полиэтиленгликолем. После этого пациент остается в коме примерно на четыре недели, чтобы кровеносные сосуды и мышцы не двигались, пока голова адаптируется к новому телу. Ожидается, что после выхода из комы человек сможет двигаться, чувствовать свое лицо и даже говорить «старым» голосом.

Однако операция Канаверо будет сопряжена с серьезными проблемами в сфере медицинской этики. Например, биологическим отцом получателя нового тела будет донор, так как сперматозоиды (или яйцеклетки) принадлежат ему.

Тем не менее, хирург надеется, что в ближайшем будущем технологии клонирования позволят стареющим жителям планеты выращивать новое здоровое тело из собственной ДНК.