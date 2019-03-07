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NASA планирует первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин

17:02, 07 марта 2019
Наука и IT
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Выход намечен на 29 марта \ nasa.gov

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Представитель NASA заявил CNN: «В соответствии с намеченными планами, выход 29 марта станет первым выходом в открытый космос, в котором примут участие только женщины», передает Голос Америки.

Выход в открытый космос астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох будет вторым из трех выходов во время 59-й экспедиции на МКС, которая стартует 14 марта.

Кох является членом 59-й экспедиции, а Макклейн входит в нынешний состав экипажа Международной космической станции.

Кроме двух женщин в космосе, еще одна женщина, диспетчер системы управления полетами из Канадского космического агентства Кристен Фаччол, как ожидается, будет находиться за пультом в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, оказывая поддержку во время семичасового выхода в космос.

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Теги: #космос#NASA#женщины