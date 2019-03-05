Ученые определили, сколько свободного времени людям нужно для счастья

Как оказалось, много времени на досуг тоже приводит к росту ощущения недовольства.

Группа ученых из Пенсильванского и Калифорнийского университетов попыталась узнать, сколько свободного времени людям нужно каждый день, чтобы чувствовать себя счастливыми. Как оказалось, сначала люди действительно начинают чувствовать себя лучше, когда у них появляются свободные минуты жизни.

Но начиная с двух часов увеличение количества свободного времени больше не вызывает рост удоволетворенности, пишет Die Welt. К такому выводу ученые пришли в первой части своего исследования, проведя опрос среди 13639 трудоустроенных американцев на протяжении периода с 1992 до 2008 года. При этом, участникам опроса нужно было отвечать на вопрос о количестве свободного времени и удовольствия от жизни.

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Основой для второй части исследования стали данные опроса о том, как американцы проводят свое свободное время. В нем приняли участие 21736 людей. Это опрос дополнял картинку. Ведь в нем более точно было определено, что именно можно считать «свободным временем». И если человек, например, читает профессиональную литературу, можно ли это считать ее досугом. Как и на первом этапе участники отвечали на вопросы, насколько они довольны жизнью и как много времени у них остается на себя. В этом эксперименте респонденты часто давали негативную оценку своему уровню счастья из-за избыточного количества свободных минут.

«Начиная с 3,42 часов свободного времени в день респонденты чувствовали себя менее счастливыми», - говорится в статье.

Издание отмечает, что во второй части исследования принимали участие также безработные люди. По очевидным причинам у них было много причин жаловаться на то, что почти весь день они ничем не заняты. И, в конце концов, ученые провели третью часть своего исследования, в которой 200 американцев должны были представить, что у них есть каждый день разное количество свободного времени: 15 минут, 2,5 часа или 7,5 часов.

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В каком из этих случаев у них был бы выше стресс. Большинство участников дала ответ, что наиболее довольными они были бы, если бы у них каждый день было 2,5 часа на досуг. Малое количество свободных минут они связывали с высоким уровнем стресса.

Издание отмечает, что исследование базируется на опросах. Поэтому в его точности можно сомневаться. Однако, неоспоримым фактом остается то, что большинство людей действительно чувствуют себя менее счастливыми, когда им приходится долго сидеть без дела.