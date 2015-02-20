Британские ученые создали шоколад, замедляющий старение кожи

Исследователи из Кембриджского университета создали фирму по производству шоколада, который призван замедлить образование морщин и обвисшей кожи — за счет увеличения концентрации антиоксидантов в организме и интенсификации кровообращения. О новинке сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Компания Lycotec утверждает, что в плитке шоколада Esthechoc весом семь с половиной граммов содержится столько же антиоксиданта астаксантина, сколько в филе лосося, и не меньше полифенолов какао (борющихся со свободными радикалами), чем в ста граммах темного шоколада. После ежедневного потребления замедляющего старения шоколада в течение месяца у добровольцев усилился приток крови к коже.

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«Мы использовали те же антиоксиданты, которые сохраняют золотой цвет у аквариумных рыбок и розовый у фламинго. По завершении клинических испытаний биомаркеры кожи у добровольцев (50-60 лет) показали уровень двадцати-тридцатилетних. Так что мы улучшили физиологию кожи», — рассказал основатель Lycotec Иван Петяев, ранее работавший в Кембридже.

Esthechoc вряд ли поступит в широкую продажу. Цена продукта также пока не анонсируется (до официальной презентации шоколада на конференции Global Food Innovation Summit, которая пройдет в Лондоне в марте).

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Многие ученые отнеслись к проекту крайне скептически. Для проверки амбициозных заявлений Lycotec необходимы более серьезные клинические испытания, заявил профессор Навид Саттар (Naveed Sattar) из Университета Глазго. «Некоторые компоненты шоколада могут способствовать отдельным процессам, связанным со старением. Однако поедание шоколада приносит немало калорий, а с ними и ожирение. Так что суммарный эффект далеко не очевиден», — подчеркивает Саттар. Кроме того, по некоторым данным, астаксантин лучше работает при нанесении на лицо, чем при употреблении с пищей.