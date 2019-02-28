TransferGo и ПриватБанк осуществили более 500 тысяч транзакций из Европы в Украину

С 2017 года по текущий момент глобальный онлайн сервис TransferGo и украинский ПриватБанк осуществили более 500 тысяч денежных переводов из Европы в Украину на сумму свыше 100 миллионов евро. Об этом было объявлено на совместном пресс-событии компаний, которое состоялось 26 февраля в Киеве.

Во время мероприятия представители топ менеджмента обеих компаний обсудили ключевые тенденции рынка денежных переводов, а также драйверы, способствующие росту рынка, как на глобальном, так и на локальном уровнях. Среди них - внедрение инновационных технологий, прозрачность операционной деятельности и, как результат, доверие клиентов.

«Важно отметить, что глобальный рынок онлайн переводов из года в год стремительно растет и, согласно последним статистическим данным, в 2018 году его доля составила более 35%, что на 5% больше, чем в 2017 году», – отмечает Даумантас Двилинкас, Генеральный директор и соучредитель TransferGo. «Эта тенденция демонстрирует растущий потребительский спрос на доступный, быстрый и удобный цифровой продукт. В этой связи мы рады сотрудничеству с нашим инновационным партнером ПриватБанком в предоставлении именно такого продукта украинскому потребителю».

«Мы отмечаем, что все больше украинцев отдают предпочтение международным денежным переводам онлайн. Так, например, в 2018 году более 1,8 миллиона наших клиентов воспользовались онлайн услугой международных денежных переводов, осуществив транзакций на 25% больше, чем в предыдущем году», – комментирует Мария Страшко, Руководитель направления международных денежных переводов ПриватБанка. «Поскольку рынок имеет достаточно высокий потенциал, вместе с нашим бизнес партнером TransferGo мы и в дальнейшем будем содействовать расширению рынка и продвижению международных денежных переводов онлайн, которые являются наиболее безопасными, быстрыми и доступными».

Стоит отметить, что TransferGo обслуживает дешевые, быстрые и надежные денежные переводы онлайн из 34 стран в Украину. Услугам сервиса доверяют более 110 тысяч украинцев во всех странах Европы, которые имеют возможность переводить деньги своим близким в Украине, используя различные варианты денежных переводов. По данным TransferGo, в 2018 году самыми популярными вариантами доставки денежных переводов среди украинцев были «сейчас» (доставка в Украину за 30 минут) и «бесплатно» (нулевая комиссия при отправке денег в Украину с банковского счета).

В настоящее время 62% всех денежных переводов в Украину осуществляется через мобильное приложение TransferGo, которое было успешно адаптировано на украинский язык для Android и iOS.