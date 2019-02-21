Ученые объяснили, почему человечеству пора прекратить искать инопланетян

Если земные сигналы заметит развитая и агрессивная внеземная цивилизация, нас могут ждать неприятности космических масштабов.

Немецкие ученые доктор Михаэль Шетше и доктор Андреас Антон из Университета Фрайбурга предостерегают, что людям пора отказаться от поиска контактов с инопланетными разумными цивилизациями.

По их мнению, чем больше космические успехи землян, тем перед большим риском они встают, пишет Daily Star. По мнению Шетше, особенно рискованно было бы найти какой-то инопланетный артефакт во время одной из экспедиций.

Читайте такжеТаинственные сигналы в глубоком космосе могут выдавать инопланетяне - ученые

«На пустынных объектах без атмосферы все равно можно найти неповрежденные артефакты даже после сотен тысяч или миллионов лет. Это могут быть космические обломки инопланетного зонда на Луне или в кольце астероидов. Представьте, если артефакт все еще будет функциональным. Возможно это какое-то мощное оборудование, предназначенное для работы только в космосе. Конечно же люди захотят исследовать предмет. Поэтому они могут решить привезти его на Землю, экспериментировать с ним, активировать его из-за любознательности. А потом это внеземное оборудование сожжет, например, четверть планеты», - пояснил Шатше.

По его мнению, выявление таких артефактов может быть дестабилизирующим фактором. Поскольку любая страна на планете захотела бы получить в распоряжение внеземные технологии.

Читайте такжеУченые NASA получили компонент ДНК, доказывающий космическое происхождение жизни

Поэтому космическая находка может дать толчок началу войн на Земле. Кроме того, ученый предостерег от конфликтов с более развитыми внеземными цивилизациями. Потому что это будет все равно, что схватка «Годзиллы с Бемби и роль последнего отведена человечеству».

«Это будет полное истребление, если такой конфликт с более развитой цивилизацией начнется», - сказал Шатше.