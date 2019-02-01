Где Атлантика встречается с Индийским океаном: астронавт поделился фото с космоса
10:21, 01 февраля 2019Наука и IT
396 0
Сен-Жак часто публикует фото и видео с МКС.
Южное побережье Африки, где Атлантика встречается с Индийским океаном / Фото: Twitter
Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак 1 февраля поделился новым снимком с Международной космической станции (МКС).
Снимок опубликован на странице Сен-Жака в Twitter.«Южное побережье Африки, где Атлантика встречается с Индийским океаном», - подписал фото астронавт.
Отметим, Сен-Жак часто публикует фото и видео с МКС. Как сообщал УНИАН, ранее в NASA показали, как выглядит Днепр с космоса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter