Где Атлантика встречается с Индийским океаном: астронавт поделился фото с космоса

Сен-Жак часто публикует фото и видео с МКС.

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак 1 февраля поделился новым снимком с Международной космической станции (МКС). Снимок опубликован на странице Сен-Жака в Twitter.«Южное побережье Африки, где Атлантика встречается с Индийским океаном», - подписал фото астронавт. Отметим, Сен-Жак часто публикует фото и видео с МКС. Как сообщал УНИАН, ранее в NASA показали, как выглядит Днепр с космоса.

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