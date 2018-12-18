Сатурн "съест" свои кольца через сто миллионов лет

Разрушение колец происходит из-за действия гравитации и магнитного поля планеты.

Ученые НАСА подтвердили, что Сатурн теряет кольца — им осталось существовать около ста миллионов лет. Разрушение происходит из-за действия гравитации и магнитного поля планеты.

По оценкам исследователей, дождь из ледяных частиц под воздействиям магнитного поля приведет к исчезновению системы колец через 300 миллионов лет. Однако гравитационные силы также способствуют падению материала в район экватора планеты, что укорачивает срок жизни колец еще на 200 миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Daily.

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Кольца состоят из частиц и глыб водяного льда, которые уравновешены притяжением газового гиганта и своей орбитальной скоростью. Однако состояние равновесия нарушается ультрафиолетовым излучением Солнца или столкновением с микрометеоритами, в результате чего частицы получают электрический заряд. На них начинает действовать магнитное поле планеты, и частицы притягиваются к атмосфере, где испаряются. Пар вступает в химические реакции с появлением ионов водорода, которые излучают инфракрасный свет и могут наблюдаться наземными телескопами.

Исследователи по инфракрасному излучению определили количество материала, падающего на Сатурн. Результаты указали на то, что кольца Сатурна образовались 100 миллионов лет назад, что не так давно по сравнению с возрастом планеты в четыре миллиарда лет. Примерно столько должно было потребоваться кольцу С, чтобы оно стало таким, каким мы видим его сейчас. В прошлом оно должно было иметь ту же плотность, что и современное кольцо В. Как считают исследователи, тонкие кольца Юпитера, Урана и Нептуна раньше были гигантскими, как и кольцевая система Сатурна.