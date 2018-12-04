Пещерные люди могли отрезать себе пальцы для религиозных ритуалов

Исследователи обратили внимание, что у отпечатков рук древних людей далеко не все пальцы на месте.

Люди, которые жили в Каменную эру, могли умышленно отрезать себе пальцы во время определенных религиозных ритуалов. При этом, в церемониях они могли употреблять психотропные вещества, которые расширяют сознание.

Такую теорию видвинули ученые, чтобы объяснить большое количество пещерных рисунков, на которых руки изображаются не с всеми пальцами. Хотя многие исследователи не согласны с такой теорией, она все же может оказаться настоящим объяснением феномена, пишет Newsweek.

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Руки с отрезанными пальцами уже давно стали признанной «загадочной особенностью пещерных рисунков». Но мало кто из ученых пытался исследовать и объяснить ее. В своем новом исследовании профессор археологии канадского Университета Саймона Фразера Марк Коллард оценил сотни таких доисторических рисунков, которые были сделаны жителями Западной Европы в эру Позднего палеолита десятки тысяч лет назад. В одном месте во Франции было найдено 231 рисунок рук. Из них у 114 не хватало минимум фаланги одного из пальцев. Изображение рук, похоже, принадлежали разным группам тогдашнего общества включительно с женщинами, мужчинами и детьми.

Ученые ранее выдвигали ряд различных причин, почему у такого большого количества изображений рук не хватает пальцев. Кое-кто допускает, что это свидетельство использования языка жестов или систем счета. Другие же допускают, что обрезанные пальцы – это следствие частых случаев обморожения. Еще одна гипотеза говорит, что, вероятно, люди умышленно загибали пальцы для разнообразия. Коллард и его команда предложили новое объяснение: а что если пальцы умышленное отрезали в ходе культурологического или религиозного ритуала.

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Исследователи обнаружили практику ритуальной ампутации в 121 культуре во всем мире и проанализировали причины для этого. Команда ученых отбросила сценарий посмертного отрезания пальцев, потому что для этого мертвое тело нужно было бы занести в пещеру. А в те времена это было бы не просто. Кроме того, были отброшены сценарии, при которых ампутация проводилась в ходе ритуалов для наказания, чествования и заключения брака. Ведь собранные данные о пещерных рисунках не вписываются в такие версии. К примеру, среди современных обществ отрезание пальцев во время свадьбы касается строго только женщин.

По мнению ученых, наиболее вероятно, что люди каменного века добровольно отрезали себе пальцы во время религиозных церемоний, связанных с жертвоприношением или почитанием. Обе причины наблюдаются в различных культурах и никак не привязываются к полу или возрасту.